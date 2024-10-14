Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ceza İnfaz Yasası'nın caydırıcı olması gerektiğini belirten Bakan Tunç, "9. Yargı Paketi ile yargıyı hızlandıracak adımlar atacağız" dedi. Ceza adalet sisteminin, soruşturma, kovuşturma ve infazdan oluştuğunu vurgulayan Tunç, sistemin caydırıcılığına dikkat çekti. Yargı Reformu Strateji Belgesi üzerinde 1,5 yıldır çalıştıklarını ve 45 bin görüş aldıklarını ifade etti.

Cezasızlık algısının önlenmesi için düzenlemeler yapılacağını belirten Tunç, "2 yılın altındaki suçlar için cezaevine girme uygulamasını getireceğiz" dedi. İyi hal indiriminin her suç için geçerli olmayacağını vurgulayan Bakan, alternatif çalışmalar üzerinde durduklarını da söyledi.

Yeni yargı paketinin Meclis gündeminde olduğunu ve Genel Kurul aşamasında olduğunu dile getiren Tunç, "10. Yargı Paketi, yakında komisyona sunulacak" ifadesini kullandı.

Narin cinayeti soruşturmasının titizlikle devam ettiğini belirten Bakan, tutuklamalar ve teknik incelemeler yapıldığını, iddianame hazırlıklarının başladığını açıkladı.

Anayasa'nın ilk 4 maddesi hakkında tartışmalara değinen Tunç, bu maddelerin tartışma konusu olamayacağını vurguladı ve yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Gebze Barınağı'ndaki ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, yasa uygulamalarının gözden geçirileceğini kaydetti.