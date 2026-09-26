İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Eyüpsultan’daki binasında düzenlenen 18. Millî İrade Buluşması programına katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Gönüllü Teşeküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın da katıldığı program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda İçişleri Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin sunum yapan Bakan Çiftçi, güvenlik ve asayiş çalışmaları, okul güvenliği, organize suç örgütleriyle mücadele ve yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Huzurun yüzyılı için gayret ediyoruz"

İçişleri Bakanlığının faaliyet alanları ve personel yapısına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı artık 700 bin personeliyle Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD Başkanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğimiz, 922 teşkilatımızla Türkiye’nin her noktasında kıymetli insanımıza, vatandaşlarımıza hizmet veriyor" dedi.

Bakan Çiftçi, "Malumunuz, 11 Şubat 2026 tarihinden bugüne görevdeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, tensipleriyle bu göreve başladım. Yaklaşık yedi aydır da bu şerefli görevi ifa ediyorum. Türkiye Yüzyılı’nda biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Huzurun Yüzyılı için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim başarı karnemizi milletimizin huzuru belirleyecek"

Bakanlığın güvenlik ve asayiş çalışmalarına değinen Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak başarıyı yalnızca operasyon sayılarımızla veya ele geçirdiğimiz suçlularla ya da yaptığımız denetimlerle ölçmüyoruz. Bizim başarı karnemizi milletimizin huzurunun belirleyeceğini ifade ediyorum" dedi.

Bakan Çiftçi, "2021-2025 yılları arasında kişilere karşı toplam 282 bin 348 suç işlenmişken, göreve geldiğimiz günden itibaren oranın 243 bine düştüğünü görüyoruz. Bizim en önemli gayelerimizden biri suçu azaltmak, böylece huzuru çoğaltmak. Kıyaslama yaptığımız zaman yüzde 13,6’lık bir azalma olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

64 Bin 372 silah ele geçirildi

Ruhsatsız silahlarla mücadeleye ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, 10 Şubat’tan bugüne kadar toplam 64 bin 372 silah ele geçirildiğini ve 68 bin 310 kişiye işlem yapıldığını söyledi.

"Evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek"

Okul güvenliğine değinen Bakan Çiftçi, "Bu yıl yaz boyunca 7 bakanlığımız bir araya geldik. Okullardaki güvenliği nasıl artırabiliriz diye görüştük ve pazartesi günü Millî Eğitim Bakanımızla beraber bir protokol imzaladık" dedi.

Bakan Çiftçi, "Evdeki babanın silahına da İçişleri Bakanlığı veya devletin diğer kurumları sahip çıkacak değil. Eğer evimizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, kilitli bir dolap olabilir. Evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa daha isabetli olacağını değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

"Bahçe görevlisi uygulamasının amaca hizmet ettiğini değerlendiriyorum"

Okul önlerinde ve çevrelerinde alınan tedbirlere değinen Bakan Çiftçi, "Bunun yanında bu sene uygulamaya koyduğumuz Bahçe Görevlisi adı altında istihdam ettiğimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum, bize bu sene 31 bin kadro verdiler. Onların illere dağıtımını yaptık" dedi.

Bakan Çiftçi, "Bu haftaki okul saldırısında saldırganın ifadelerinden birisi de şu, ‘Ben aslında saldırıyı okulda gerçekleştirecektim ama okulda görevli olduğunu, bekçi olduğunu bildiğim için okulun dışında gerçekleştirdim.’ diyor. Ben bu uygulamanın da bu manada amaca hizmet ettiğini değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni nesil suç örgütlerine en fazla ağırlığı vermiş durumdayız"

Organize suçlarla mücadeleye değinen Bakan Çiftçi, "Şu anda en fazla ağırlığı yeni nesil suç örgütlerine vermiş durumdayız. Nitekim bu yıl içerisinde 492 organize suç çetesine yönelik olarak bin 388 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bunlardan 19 tanesi uluslararası bağlantıları da olan suç örgütleri" dedi.

Bakan Çiftçi, "Ulusal çapta, yerel çapta faaliyet gösteren örgütler var. Bunların çökertilmesi için bu sene operasyonları artırdık. Hatta bunlardan bazıları yurt dışına kaçıyorlar, başları sıkıştığı zaman. Onların da ülkemize geri getirilmesi noktasında çabalarımızı da yoğunlaştırmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"42 ülkeden 640 organize suç örgütü elebaşını veya üyesini takip ettik"

Yurt dışına kaçan suçluların Türkiye’ye iadesine ilişkin Bakan Çiftçi, "Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü elebaşını veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. Bugün itibarıyla bu yıl içerisinde, yani 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında toplamda 714’e ulaştı bugün güncel olarak bunların sayısı" dedi.

Bakan Çiftçi, "Önümüzdeki günlerde inşallah Yunanistan’a, Almanya’ya, İtalya’ya da gidip bunları yine takip etmeye ve ülkemize iadesini sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelede 34 Bin 349 operasyon

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Bakan Çiftçi, bu yıl 34 bin 349 operasyon gerçekleştirildiğini ve 27 bin 808 kişinin tutuklandığını belirtti.

Bakan Çiftçi, ceza infaz kurumlarında bulunan 432 bin 643 kişinin 113 bininin uyuşturucu suçundan cezaevinde olduğunu kaydetti.

Siber suçlarla mücadelede 3 Bin 675 operasyon

Siber suçlarla mücadeleye değinen Bakan Çiftçi, bu yıl 3 bin 675 operasyon gerçekleştirildiğini, 15 bin 111 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 7 bin 798’inin tutuklandığını söyledi.

Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından yürütülen siber devriyeler sonucunda 2 bin 119 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 243’ünün tutuklandığını ifade etti.

"Ölümlü kazalarda yüzde 15’lik bir azalma var"

Trafik denetimlerine ilişkin Bakan Çiftçi, 2025’te 102 milyon aracın denetlendiğini, bu yıl ise bu sayının 113 milyona yükseldiğini belirterek, "Trafik olaylarının hepsini göz önünde bulunduracak olursak motosikletler de dahil, geçen yıl 1353 ölümlü kaza meydana gelmişken, bu sene 1153’e düştüğünü görüyoruz. Yani ölümlü kazalarda yüzde 15’lik bir azalma var" dedi.

Bakan Çiftçi, "Can kaybı sayısında da bir azalma var, yüzde 15’e tekabül ediyor. Günlük ortalama can kaybı bizim için önemli bir gösterge. Geçen sene ortalama can kaybı yüzde 16,3 iken bu sene bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz, yüzde 10 civarında bir azalma var. Hedefimiz bunun miktarını daha da azaltmak" ifadelerini kullandı.

Yeni trafik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından makas atma suçlarında yüzde 93, dur ihtarına uymama suçunda ise yüzde 52 azalma yaşandığını belirtti.

"Türkiye Yüzyılı’nı huzurun yüzyılı yapmak için 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye’nin huzuru için sürdürülen çalışmalara değinen Bakan Çiftçi, "Vatandaşımızın huzuru, şehirlerimizin güvenliği, sınırlarımızın korunması, çocuklarımızın geleceği, afetlere karşı dirençli şehirlerimiz ve güçlü toplumsal dayanışma için gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni Türkiye Yüzyılı çerçevesi vizyonu doğrultusunda çalışmaya gayret edeceğiz" dedi.

Bakan Çiftçi, "İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı huzurun yüzyılı olarak güvenli şehirlerin, güçlü ailelerin, dirençli toplumun ve huzurlu Türkiye’nin yüzyılı yapmak için bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Son 50 yılda bölgemizin devamlı çatışmalarla meşgul edildiğini, istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz"

Programda konuşan Türkiye Gönüllü Teşeküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da "Dünya sıkıntılı bir devirde şu anda. Her yönüyle bunu yaşıyoruz. Sadece Türkiye’nin bölgesindeki savaşları, çatışmaları değil, bütün dünyayı da değerlendirdiğimiz zaman sosyal, siyasi, ekonomik birçok anlamda krizlerin ortasındayız. Türkiye olarak kuzeyimizde Ukrayna-Rusya Savaşı, güneyimizde Filistin’deki soykırım, son dönemde İran’a yönelik İsrail ve Amerika’nın birlikte başlattığı savaş. Bunu biraz geriye götürecek olursak son 50 yılda bölgemizin devamlı bu tür çatışmalarla meşgul edildiğini, istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz" diye konuştu.