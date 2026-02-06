Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Kanun Yolu Uygulamaları' konulu toplantıda konuştu.

Bakanlığın deprem bölgesine toplam 9,5 milyar TL'lik yatırım yaptığını ifade eden Bakan Tunç, 6 Şubat depremleri sonrası açılan davalara ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

“201 KİŞİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA”

Bugüne kadar 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldığını belirten Bakan Tunç “202 kişi hakkında 1 yıl ile 21 yıl aralığında değişen süreli hapis cezaları verildi. Halihazırda 142'si tutuklu, 59'u hükümözlü olmak üzere toplam 201 kişi ceza infaz kurumlarındadır. 949 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma aşamasında 949, kovuşturma aşamasında ise 2 bin 673 kişi hakkında süreç devam etmektedir" dedi.

“64 BİN 663 DAVA AÇILDI”

Hukuk mahkemelerinde deprem kaynaklı toplam 64 bin 663 dava açıldığını vurgulayan Bakan Tunç, davalardan 58 bin 149'u hakkında ilk derece mahkemesinde karar verildiğini, 5 bin 655'ine karşı istinaf yoluna başvurulduğunu hatırlattı.

Bakan Tunç “3 bin 483'ü istinafça karara bağlandı. Yüzde 61 istinafta yargılaması devam eden dosya sayısı ise 2 bin 172'dir” dedi.

“90 BİN 411'İ İPTAL DAVASI”

Bakan Tunç, dosya sayılarına ilişkin şu bilgileri verdi:

İlk derece ve istinaftaki toplam derdest dosya sayısı 8 bin 688'dir. İdari yargıda ise 119 bin 957 dava açıldı. Bu davaların 29 bin 536'sı tam yargı davası, 90 bin 411'i iptal davasıdır. İptal davalarının hasar tespiti ve yıkım işlemlerine karşı açılan iptal davası sayısı 79 bin 732, hak sahipliği başvurularına ilişkin işlemlere karşı açılan iptal davası sayısı 10 bin 354, diğer davalar ise 325'tir. Bu davaların 34 bin 558'i iptal-kabul, 51 bin 909'u ret şeklinde sonuçlanmıştır.

HASAR DAVALARINDA SON DURUM NE?

Hasar tespiti ve yıkım işlemlerine karşı açılan davalara ilişkin de konuşan Bakan Tunç, 44 bin 381 ağır hasar tespiti ve yıkım kararına ilişkin davada 18 bin 558 iptal kararı, 25 bin 823 ret kararı verildiğini açıkladı.

“2 bin 484 orta hasar tespiti ve güçlendirme kararına ilişkin davada 994 iptal kararı, 961 ret kararı verilmiştir” diye vurgulayan Bakan Tunç, deprem kaynaklı tüm dosyaların en kısa sürede sonuçlandırılmasının yargı teşkilatının öncelik görevi olduğunun altını çizdi.