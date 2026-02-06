Bursaspor, ligin 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tempo dikkat çekti.
İdmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken, devamında pas ve sonuçlandırma oyunları üzerinde duruldu. Taktik çalışmalarla tamamlanan antrenmanda teknik heyetin özellikle maç planı üzerine yoğunlaştığı gözlendi.
Hazırlıklarını tamamlayanBursaspor bugün Isparta'ya hareket edecek.
Kaynak: İHA