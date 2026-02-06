CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BASKF Başkanı Çetin Yıldız ve Onursal Başkanı Ayhan Barışçı, Daire Müdürleri, Oda ve Dernek Başkanları, Spor Kulüpleri ve muhtarlar geceye büyük ilgi gösterdi.

Birlik ve beraberlik gecesi açılış konuşmaları ile başladı.

Kafkasspor'a bugüne kadar emeği geçen başkan ve yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan MARGÜFED Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, "Atalarımız yaklaşık 150 yıl önce Gürcistan'ın Acara bölgesinden İnegöl'e geldi. Buradaki insanlar bize kucak açtılar. İnegöl'de kurulan Kafkasspor, İnegöl'ün markalarından biri oldu. Şuan da Kafkasspor ciddi başarılar elde etti. Dün olduğu gibi bugün de Kafkas camiası İnegöl’de hem sosyal hem de kültürel anlamda şehre katkı katıyor. Federasyonunuzda hem İnegöl'de hem de İnegöl dışında sosyal ve kültürel çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Federasyon olarak kulübümüzün hem maddi hem de manevi olarak yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Recep Küpçüoğlu ise, "Kulüpler ve dernekler, kültürün yaşatıldığı, dayanışmanın güçlendiği yerlerdir. Birlik olan toplumlar daima güçlü olur. Bu amaçla düzenlenen bu programa katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kafkas Sosyal Yardım Derneği Başkanı Osman Şentürk’de, "Burada önemli olan Kafkas camiasından ziyade İnegöl'ün birlik ve beraberliğini görüyoruz. Bizim vatanımız ve toprağımız herkese yeter. Bunu istemeyenlere toprağın altı yeter. Provokatörlere kimse kanmasın. Biz birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olacağız. Şuan da dernek olarak 500 aileye maddi destek veriyoruz. 120 öğrenciye burs veriyoruz. Kafkas Derneğimiz sadece Gürcü Derneği değildir. Memleketimizin dünyanın derneğidir. Bu dernekte sadece Gürcüler yok. Yardım ettiğimiz ailelerde din dil ırk ayrımı yapmıyoruz" dedi.

İnegöl Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz ise, “Zayıflamadan vatana, millete ve evlatlarına hizmet olmuyor. Sırtımızı yaslayarak, kenarda köşede oturarak vatana millete hizmet olmuyor. Zayıflamak lazım, koşturmak lazım, dert etmek lazım. Bizde yönetimimizle beraber Kafkasspor Camiası olarak camiamızın kıymetli unsurlarıyla beraber önce evimizdeki çocuklarımıza sonra mahallemizdeki ve şehrimizdeki çocuklara sahip çıkarak uyuşturucudan sonra dijital bağımlılıktan ayrı tutarak disiplinli devletini bayrağını, dinini diyanetini iyi bilen genç yetiştirmek için elimizden gelen mücadelenin fazlasını veriyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum. Başında söylediğim gibi ekonomik problemlerin yaşandığı bu dönemde Allah var biz kendimizi yalnız hissettik. Acaba yalnız mı kaldık, yalnız mıyız ? dedik. Dedik ki biz viteslemeyelim, böyle bir birlik beraberlik gecesi düzenleyelim. Bakalım biz yalnız mıyız, değil miyiz? Görelim dedik. Şükürler olsun biz yalnız değilmişiz. Milletvekilimizden ilçe başkanımıza, STK başkanlarımızdan İnegölspor başkanına varana kadar herkes burada. Bizler 3 yıllık profesyonel olan bir kulübüz, 1980 yılında kurulmuş bir kulübüz. Önce kamyon kasalarında başlayan mahallemizin takımıydık. Biz lideriz şu anda. Önce mahallemizin takımıydık, kamyon kasalarında başladık bu işe. Ondan sonra amatör olduk, İnegöl’ün takımı olduk. Sonra bölgesel amatör lige çıktık. Bursa’nın takımı olduk. Şu anda profesyoneliz Türkiye takımıyız çok şükür. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Zorluklarla mücadele ediyoruz . Az önce söyledim gerçekten şu anda çok gururluyum, yalnız değilmişiz. Bu birlik beraberlikle olduğumuz sürece bizi kimse yıkamaz“ diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve Kafkasspor Onursal Başkanı Alinur Aktaş ise, “Bir işi yaparken sadece bugünü değil yarınları da düşünmek lazım. Şu an yaşanan başarı oldukça değerli. Ancak bu işleri sadece Kulüp başkanlarına bırakmamak lazım. Bizler onun yanında durarak yükünü hafifletmemiz gerekiyor. Burada gücü olan herksin katkı sağlaması lazım.

Bu işi devam ettirmek kolay değil. 3-5 demeden destek olalım. İnegöl renkli bir çiçek bahçesi, ben Kafkaslar göçmüş bir ailenin 4. Kuşağıyım. Çanakkale’de savaşanlar bu milletin namusu ve şerefi için mücadele ettiler. Yani ülkemiz her rengiyle her ırkıyla birlik ve beraberlik gösterdi. Bu nedenle Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ise, “Bazen maaş verdiğiniz insanlar şu an elde edilen başarıları yakalayamazlar. Dernekçilik gönül esaslı işlerdir. Başkanlarımız hep birlik ve beraberliğin öneminden bahsettiler . Kesinlikle katılıyorum. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. Üstünlük takvadadır. Bu nedenle elde edilen başarıları can-ı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile telefon bağlantısı kurdu. Salona hitap eden Başkan Bozbey, “Spor kulüplerine olan desteğimiz devam edecek. Yeter ki sporun içerisinde sizler gençlerimize sahip çıkın. Geleceğimiz olan çocuklarımıza sizlerin sahip çıkması bizleri mutlu ediyor. Bizler sizlerin yanında olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ise, “İnegöl’ün nesi varsa hepsi burada. Burada birlik ve bütünlük var. Kafkas camiası İnegöl’ün birleştirici güçlerinden biridir. Kendilerini tebrik ediyorum. O kadar etkinliğe katılıyorum bu denli her kesimden topluluğun olduğu yeri çok nadir görüyorum. Kafkasspor, Kafkas Folklor ve Kültür Derneği ile Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin faaliyetlerini yakından izliyorum. Her biri inanılmaz çalışmalar yapıyor. Bunlara yakından şahit olmak beni mutlu ediyor. Ben İnegöl’ün evladıyım . Bunun bilincindeyim. Ankara’da bir adresiniz var. Elimden ne geliyorsa sizlerin yanında olduğumu bilmenizi istiyorum” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, “Bu akşam burada Türkiye ye örnek olacak anlamlı bir birliktelik görüntüsü görüyorum. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan spor kulüplerimiz aslında bu ilke için çok önemli görevler üstleniyorlar. Sporun yeri ve önemi çok fazla. Bu işi sürdürebilmek çok önemli . Yerel yönetim devlet ve kamunun dijital bağımlılığın uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutan spor kulüplerinin yanında olması lazım. Kamyon kasalarında başlayan hikayenin geldiği noktayı kutluyoruz. Gürcü dostları grubu üyesiyim. 150 yıl önce gelenlerin bu ülkeye ne denli katkı kattığını görüyorum” dedi.

Yapılan konuşmalar dışında İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Halk Dansları ekipleri danslarıyla geceye katılanlara renkli görüştüler oluşturdu.

Yine çalınan İnegöl Çiftetellisi eşliğinde İnegöl ve Bursa protokolü sahneye çıkarak oyun oynadılar.