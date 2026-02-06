Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle mevkiinde, İzmir Yolu üzerinde ilerlemekte olan bir ambulansa sürücüler örnek bir davranışla yol verdi. Trafikte yoğunluk yaşanmasına rağmen araç sürücüleri fermuar sistemini nizami şekilde uygulayarak şeritleri açtı ve ambulansın hızlıca ilerlemesini sağladı.

Oluşturulan acil geçiş koridoru sayesinde ambulans vakit kaybetmeden yoluna devam ederken, duyarlı sürücülerin hareketi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdir topladı. Görüntüler, trafikte doğru fermuar sisteminin hayat kurtaran önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA