Kaza saat 04.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi. Sürücü Enes A. yönetimindeki 16 BIM 559 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kaza sonucu hasar meydana gelen aracın sürücüsü, aracını kontrol edip olay yerinden uzaklaştı.



POLİS TESPİT ETTİ

Sabah saatlerinde kazalı aracı gören vatandaşlar durumu İnegöl polisine bildirdi. Olay yerine gelen Trafik ekipleri çevredeki işyerlerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyip sürücüyü tespit etti. Sürücü kaza yerine çağırıldı. Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL cezai işlem uygulandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.