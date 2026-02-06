Bursa'da dün öğle saatlerinde park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Yanan araçta art arda yaşanan patlamalar çevrede büyük paniğğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA