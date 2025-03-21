Bakan Tunç, halkı sokağa çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Tuttukları bu yol kesinlikle doğru bir yol değil, onlara da zarar verecek bir yol. Siz biliyor musunuz gözaltına alınanlar neler konuşuyor, ihbar edenlerden, delillerden haberdar mısınız" sözleri ile tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i sorumlu davranmaya davet ediyoruz." dedi.

Tunç, Tokat Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada son durum nedir?" sorusunu cevaplayan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki soruşturma olduğunu hatırlattı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini anımsatan Tunç, "Teröre iştirak halinde yardım suçundan bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmada halen yakalanamayan 3 firari kişi var. Onların yakalama süreci devam ediyor. Emniyet teşkilatımız tarafından. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yaptığı soruşturmada da 100 kişi hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından gözaltı kararları verilmişti. Toplamda 106 kişiyle ilgili işlem başlatılmıştı. Şu ana kadar 90 kişi emniyette işlemleri devam ediyor. 16 kişinin de yakalaması devam ediyor. 16 kişi şu anda firar durumunda. Gözaltı kararı verilmiş. Bunların yakalamaları gerçekleştikten sonra da emniyette kolluk işlemleri devam ettikten sonra adliyeye intikal edecek." diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından sorgularının yapılacağını belirten Tunç, örgütlü suçlar ve terör suçu olduğu için 4 günlük bir azami gözaltı süresinin olduğunu ve buna dikkat edilerek işlemlerin takip edildiğini kaydetti.