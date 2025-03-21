İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

106 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyon kapsamında şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri bugün başladı. Bu kapsamda son olarak İmamoğlu da ifade vermeye başladı.

İmamoğlu iki farklı dosya ile suçlanıyor. Dosya kapsamında, terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor.

İBB Başkanı, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade verdi. İfade işlemi sona eren İmamoğlu, suçlamaları reddetti. İmamoğlu’nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de ifadesinin alınacağı bilgisi verildi.

Soruşturmada son gelişmelerle birlikte gözaltına alınanların sayısı 90'a yükseldi.

Operasyonda, İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve şarkıcı Ercan Saatçi de gözaltında bulunuyor.

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi.

İki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aynı yerde sağlık kontrolünün yapıldığı öğrenildi.