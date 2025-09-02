Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak "Burada akademisyenler, uygulayıcılar, hakim ve savcılarımızla yaptığımız görüşmeler var. Bazı ülkelerde bazı suçlar bakımından farklı uygulamalar var. Biz de bunu tartışıyoruz. Bir alternatifli taslak çalışmalarımız var. Bunları milletvekillerimizin huzurlarına getireceğiz. Burada özellikle, 15-18 yaş grubunun yaş büyüdükçe ceza miktarının düşmesi bakımından farklı bir uygulama yapılabilir mi? Buna bakmamız gerekecek'' dedi.

Bakan Tunç, Rabia Naz davasında soruşturmanın yeniden açılması talebine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bir adli soruşturma o dönemde gerçekleşti, yargılamalar yapıldı, yargı bir karara vardı. Karar kesinleşti. Aile tabii ki iddialarını sürdürdü. Mecliste de bu konuda bir araştırma komisyonu geçmişte kurulmuştu. Aile o süreçle ilgili hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Tazminata karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeleri önemli. O gerekçelerde yeniden yargılamayı gerektirecek bir husus olabilir mi? Ona bakmak gerekir. Yeniden yargılamanın tabii ki ceza mahkemesi kanunumuza göre belli bir usulü var. O şartlar gerçekleştiğinde yeniden yargılama kararları verilebiliyor. Ama Anayasa Mahkemesi burada bir tazminata karar verdi. Yeniden yargılamaya karar vermedi. Yargı mensuplarımız bunları inceleyecektir ve bir karara varacaktır."

"15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu"

Bakan Tunç, suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin son dönemlerde gündemde olmasına ilişkin şunları kaydetti:

