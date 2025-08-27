Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitim alan subay ve astsubayların mezuniyet merasimleri vesilesiyle katılımcılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanında ve denizlerde yüksek vazife şuuruyla çalışan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının her bir mensubuna sevgilerini ilettiğini belirtti. Erdoğan, "Aynı şekilde yurt içinde ve yurt dışında devletimizin bekası, milletimizin huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan güvenlik güçlerimizin tamamına Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Sözlerimin başında zorlu ve nitelikli bir eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren her bir genç kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızı devletine sadakat, milletine muhabbet, bayrağına hürmet anlayışıyla eğiten hocalarımıza, tecrübeleriyle bu genç arkadaşlarımıza kılavuzluk eden tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Kalplerinde vatan ve millet sevgisi, gözlerinde ahlak, erdem ve cesaretin keskin ışıltısını taşıyan gençlerimizi yetiştiren anne, babalarımızın hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bugün Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyalarında yaşanan zulümlerin herkesi derinden etkilediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşananlara tepki gösterdi. Erdoğan, "Açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntüleri kalp taşıyan her canlı gibi bizim de içimizi kanatıyor. Sözde medeni dünyanın gözleri önünde mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında hepimiz üzülüyoruz, hüzünleniyoruz. Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar şımarıkça devam edebilmesi elbette hepimizi öfkelendiriyor. Ama biz binlerce yıllık tecrübelerimiz ışığında şu hakikati çok iyi biliyoruz: Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gideceklerdir. Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Cenab-ı Allah zalimlerin hesabını yarına bırakır, ama yanlarına bırakmaz. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı da eninde sonunda sorulacaktır" dedi.