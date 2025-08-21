Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Doğu Anadolu'sunu Kafkaslar'a ve ötesine bağlayacak dev demiryolu projesinin temel atma töreninde, önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı projesinin Türk dünyasını birleştirecek stratejik bir adım olduğunu ve Nahçıvan üzerinden Azerbaycan’a uzanacağını açıkladı.

Iğdır'da düzenlenen Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, projenin Türk dünyasını birleştirecek stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

"Türk Dünyasını Birleştirecek"

Yeni demiryolu hattının Kars'tan başlayarak Tuzluca, Iğdır, Aralık ve Dilucu sınır kapısı üzerinden Nahçıvan'a, oradan da Zengezur Koridoru ile Azerbaycan'a ulaşacağını belirten Uraloğlu, "Bu koridor Türk dünyasına daha kestirme ve daha güvenli bir yol sağlayacak" dedi.

4-5 Yılda Tamamlanacak

Projenin finansmanı için dış kredi anlaşmalarının imzalandığını belirten Uraloğlu, inşaat sürecinin 4-5 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Türkiye'den iki güçlü firmanın oluşturduğu konsorsiyumun, köprüler, viyadükler ve tüneller de dahil olmak üzere kapsamlı bir altyapı inşa edeceğini ifade etti.

JEOPOLİTİK ÖNEMİ BÜYÜK

Zengezur Koridoru'nun Türkiye'nin Doğu'ya açılan kapısı olarak hem bölgesel ticareti canlandıracağını hem de jeopolitik önemini artıracağını ifade eden Uraloğlu, projenin Çin'den Londra'ya uzanan Orta Koridor'un kritik bir parçası olacağını sözlerine ekledi.