Bakan Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Uraloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Hürmüz'deki gemilerden 3 tanesini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok. Geriye kalanlardan 1 tanesi enerji gemisi, 2 tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemiler. Çıkma talepleri yok. Geri kalan 8 tane gemimizin çıkma talebini Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz."
