Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde gündeme gelen İsrail ile ticaret iddialarına açıklık getirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerinde gündeme gelen konuya açıklık getirdi.
Görüşmeler sırasında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddiaları yanıtladı.
624 KODLU HİÇBİR ÜRÜNE İZİN VERİLMİYOR
Türkiye'nin İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat faaliyeti bulunmadığını açık bir şekilde ifade eden Bakan Uraloğlu, "Filistin Ekonomi Bakanının özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsraile ihracattır. 625 kodu da Filistine ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim" dedi.
Bakan Uraloğlu, söz konusu ticaret iddialara ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da daha önce gerekli açıklamada bulunduğunu anımsattı.