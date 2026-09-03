Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanununun yürürlüğe girmesinin akabinde, yasa kapsamı dışında kalan ve emeklilik için uzun seneler beklemek mecburiyetinde olan çalışanların "kademeli emeklilik" beklentisi devam ediyor.

Mevzuya ilişkin değerlendirmeler yapan SGK Uzmanı İsmail Sevinç, Bloomberg HT'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bu adaletsizliğe ve muhtemel düzenleme ihtimallerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

EYT'nin bir hakkın iadesi olduğunu fakat yaş şartının tamamen kaldırılmasıyla çalışma hayatında ciddi bir dengesizlik meydana geldiğini belirten Sevinç, şunları ifade etti:

"Aynı kurumda çalışıyorsunuz; aranızda 17 yıl, 20 yıl emeklilik yaşı farkı bulunuyor. Bu pek kabul edilebilir bir durum değil. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde böyle bir tablo yoktur. EYT'liler bakımından bir hakkın telafisiydi fakat bir yandan da 38-40 yaşlarında emeklilikler gördük. Diğer çalışan ise bakıyor ve 'Ben 58 yaşında emekli olacağım, aramda tam 20 sene var' diyor."

Çalışma Hayatındaki Psikolojik Uçurum

Yalnızca birkaç günlük işe giriş farkıyla ortaya çıkan adaletsizliğin iş yerlerindeki çalışma barışını da zedelediğine dikkat çeken Sevinç, iki çalışan üzerinden şu örneği paylaştı:

"Şirketinizde görev yapan iki kadın düşünün. Aralarında sadece bir hafta işe başlama süresi farkı var. Biri 38 yaşında emekli olup çalışmayı sürdürüyor ve cebinde 'emekliyim' garantisiyle belli bir özgüven barındırıyor.

Diğeri ise çalışıp 58 yaşını beklemek mecburiyetinde. Bu pozisyondaki personel haklı olarak ya sisteme küsüyor yahut umutla yeni bir düzenleme bekliyor."

Ortaya çıkan bu devasa farkın kesinlikle bir kademelendirme sistemiyle giderilmesi gerektiğini savunan SGK Uzmanı Sevinç, talebin sonuna kadar haklı olduğunu dile getirdi.

Fakat zamanlama hususunda temkinli konuşan Sevinç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu sıkıntıları gidermek, mutlaka bir kademelendirme yapmak icap ediyor. Haklı bir talep. Ancak ne zaman hayata geçer, ondan çok emin değilim. Kamuda bu tarz çalışmalar her zaman yürütülüyor ancak vücut bulması bazen oldukça uzun sürüyor. Tepeden bir iradenin 'Bunu artık uygulayın, kanunu çıkarın' demesi gerekiyor. Unutmayalım ki EYT mevzusu da 10 yıldan fazla konuşulduktan sonra çözüme kavuşabildi."