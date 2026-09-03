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Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlemleri tamamlanan D.Ö., Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

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