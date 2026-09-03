Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında kendi evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Bu karşılaşmadan 4-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

Bursaspor: Kerem Matışlı, Zeki Yavru, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Eyüp Akcan, Juergen Elitim, Lincoln, K İheanacho, A. Boutrah, Halit Akbunar

Maçtan önemli dakikalar

Dk.44 Bursaspor golü buldu ve öne geçti!

Bu dakikada baskısını artıran Bursaspor İhenacho nun bireysel çabası ile golü buldu.

58. dakikada Bursaspor orta sahadan uzun bir top attı. İstanbulspor defansı ve kaleci Alp Tutar'ın anlaşamamasından top kaleye doğru giderken Halil Akbunar dokunarak farkı ikiye çıkardı.

67. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen atakta Halil Akbunar topu kale sahasına gönderdi. Boş pozisyondaki İhenacho'dan önce topu müdahele yapan İstanbulspor'u Duran Şahin kendi kalesine gönderdi.

77. dakikada bursaspor bir gol daha buldu ve farkı 4'e çıkardı.