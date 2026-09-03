AB Konseyi, üye ülkelerin gümrük sisteminde köklü değişiklikler getirecek yeni düzenlemeye onay verdiğini duyurdu. Düzenlemeye göre, AB dışından ürün satışı yapan e-ticaret platformları artık ithalatçı statüsünde değerlendirilecek. Bu kapsamda gümrük işlemleri, vergi ödemeleri ve ürünlerin AB standartlarına uygunluğundan doğrudan platformlar sorumlu tutulacak.

İhlallere ağır yaptırım

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen e-ticaret şirketleri çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Ağır ihlallerde şirketlere, bir önceki yıl gerçekleştirdikleri ithalatın toplam değerinin yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabilecek. Ayrıca bazı gümrük imtiyazları kaldırılabilecek ve çevrim içi platformlara erişim sınırlandırılabilecek.

Küçük paketlere işlem ücreti geliyor

E-ticaret yoluyla AB'ye giren küçük paketlerin denetim maliyetlerinin karşılanması amacıyla 1 Kasım 2026'dan itibaren Birlik genelinde işlem ücreti alınacak. Ücretin miktarı, uygulama başlamadan önce Avrupa Komisyonu tarafından belirlenecek.

AB Gümrük Otoritesi kurulacak

Yeni sistem kapsamında gümrüklerin işleyişini koordine etmek üzere AB Gümrük Otoritesi kurulacak. Fransa'nın Lille kentinde faaliyet gösterecek kurumun 2027'de çalışmalarına başlaması planlanıyor.

Otorite, ithalat ve ihracat verilerinin toplanacağı yeni AB Gümrük Veri Merkezi üzerinden elde edilen bilgileri analiz edecek.Kurallara yüksek düzeyde uyum sağlayan şirketler ise "güvenilir" olarak sınıflandırılacak ve bu şirketlere daha sadeleştirilmiş gümrük işlemleri uygulanacak.

Paketlerin yüzde 90'ından fazlası Çin'den

AB verilerine göre, 2025 yılında yaklaşık 6 milyar e-ticaret paketi gümrük işlemlerine tabi tutuldu. Bu paketlerin yüzde 90'dan fazlası Çin'den geldi.

Aynı dönemde AB ülkelerinde yaklaşık 31 milyar euro gümrük vergisi toplandı.