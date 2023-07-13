Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarihi Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon çalışmalarının 2024 yılında tamamen hazır hale getirileceğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garında yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark Alanını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi garın restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "Tarihi dokuya zarar vermeden çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Tarihi Haydarpaşa Garı, 2024 yılında tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak. Ayrıca Arkeopark alanındaki çalışmalar da İstanbulu tarihine ışık tutacak" dedi.

Bakanlık himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) Tarihi Haydarpaşa Garında yürüttüğü restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024 yılında tamamen hazır hale getirileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, restorasyon çalışmalarını ve Arkeopark Alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul'un tarihine ışık tutan Arkeopark alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, bölgenin yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin önemli tarihi kültür mirası olan Haydarpaşa Gar Binası restorasyon çalışmaları iki etap halinde sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "En çok hasarın yaşandığı ve birinci etap olan tarihi garın çatı restorasyonu 3 yıl içinde aslına uygun şekilde restore edilerek tamamlandı. İki kuleden oluşan çatı binası için 11 adet çelik çatı makası, orijinaline uygun olarak yeniden imal edilerek eski haline kavuşturuldu. Çıkan yangında zarar gören eski çelik makaslarla, tuğla duvarlar ve çatı ahşap malzemeleri de onarılarak koruma altına alındı.

Yangında ayrıca zarar gören, su ve ısı yalıtım uygulamaları yapılarak, bakır, kurşun ve arduvaz çatı üst örtü kaplamaları ve çatı olukları aslına uygun olarak yenilendi" diye konuştu.