Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AbdulkadirUraloğlu, Kazakistan ve Türkiye'nin ortak bir tarihi paylaşan aynı kültürden gelen ve aynı dil soyuna sahip kardeş ve dost iki ülke olduğunu belirterek, Kazakistan'ın Türkiye'nin bölgedeki en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarından biri haline geldiğini söyledi.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Bakan Uraloğlu, görüşmede karayolu taşımacılığında Türkiye ve Kazakistan arasında teati edilecek tek tip ve üçüncü ülkeden taşıma izin belge sayısının arttırılmasıyla iki ülke arasında hem geçen sene hem de bu sene karayolundan taşınan yüklerin yüksek hacimlere ulaşmasının çok önemli ve başarılı bir adım olduğunu belirtti.

"Anlaşılan o ki, biz yetkili otoriteler olarak ulaştırma sektörünün önünü ne kadar açarsak, yük trafiğimiz ve ticaretimiz bir o kadar artıyor" diyen Bakan Uraloğlu, "Bu yüzden ikili ve transit taşıma belgesi kotalarının kaldırılmasının hem taşımacılık hem de ekonomilerimiz açısından son derece büyük faydalar getireceğinden kuşkum yok dedi. Geçtiğimiz sene kasımda imzalanan Yol Haritasında da transit taşıma serbestleştirilmesinin teşvik edilmesi yönünde ortak irade ortaya koyulduğunu hatırlatan Uraloğlu, Elektronik Geçiş Belgesi, yani e-Permit sisteminin temelini de bu toplantıyla atabileceklerini söyleyerek, e-Permit, fiziksel belge olmadan taşımayı mümkün kılan bir sistemdir. Özbekistanla e-Permit sisteminin pilot sürecini tamamladık ve kotalarımızı belirledik. Azerbaycanla da bu sistemi hayata geçirmek üzerine görüşüyoruz. Orta Koridorda önemli bir transit konuma sahip olan Kazakistanla da bu sistemi kullanarak hem dijitalleşmede ilerleme kaydedebilir hem de kota ve belgelerin getirdiği bürokratik evrak yükünü hafifletebiliriz" diye konuştu.

GEÇİŞ KOTALARININ YÜKSELTİLMESİ

Bakan Uraloğlu, transit taşımalarda kota yetersizliğine dikkati çekerek, kısa vadede geçiş belgesi kotalarının yükseltilerek, sorunun aşılacağını umduğunu kaydetti. Uraloğlu, bu konuda ayrıca geçiş belgelerinde uygulanan 1 aylık geçerlilik süresinin 2 aya çıkartılması gerektiğini de belirterek, "Kazakistan topraklarının büyüklüğü düşünüldüğünde maalesef bu süre sürücülerimiz için yetersiz kalmaktadır. Bu sorunu çözmek için, geçiş belgesi geçerlilik sürelerinin 2 aya çıkartılması gerekmektedir. İnanıyorum ki diğer alanlardaki iş birliğimizde olduğu gibi bu hususları da çözüme kavuşturacağız" mesajı verdi.