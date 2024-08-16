Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Okçular Vakfı’nda Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünü kutlamak için gerçekleştirilen Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri Basın Toplantısı’nda konuştu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen, “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri Basın Toplantısı’nda konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Bakan Uraloğlu, “Hiç şüphesiz 1071 yılında Sultan Alparslan liderliğindeki Şanlı Türk Ordusunun kendisinden dört kat daha kalabalık olan Bizans ordusunu yendiği Malazgirt Zaferi; Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki hâkimiyet beratı olmuştur. Bu vesileyle Türk milletinin birliği, dirliği, istiklali ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor; Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamasını Rabbimden niyaz ediyorum.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Osmanlı ve Selçuklu Devletlerinin vakıflar medeniyeti olduğunu anımsatarak, insanın ve canlının olduğu yerde mutlaka yapılacak bir yardım, bir hizmet vardır düsturu ile hareket ettiklerini belirtti.

Uraloğlu, “Sağ olsunlar bu yapıyı hala koruyarak çalışan vakıflarımız bugün de mevcut. Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul'daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı da; okçuluk başta olmak üzere, tüm ata sporlarını; genç nesillerimize sevdirerek hem ecdadımızın hatırasını ve geleneklerimizi yaşatmak hem de gençlerimizi sporla buluşturmak için gayretle çalışan bu tür vakıflarımızın en güzel örneklerinden biri.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Vakfın geleceğin teminatı olan gençlerin inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek şahıslar olmalarını sağlamak ve milletin birlik ve huzur içinde kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirterek, “Vakfımızın tüm çalışmalarını ve yetiştirdikleri milli sporcularımızın ulusal ve uluslararası müsabakalardaki başarılarını takdirle takip ediyoruz. Ayrıca Vakfımızın bu çalışmalarıyla gençlerimizi okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken, onları kendi kültürel kodlarımızla da tanıştırmış oluyoruz. Nasıl ki temelsiz bir yapı ayakta duramazsa, kültüründen habersiz bir neslin de hayatta kalması mümkün değildir. Tarihini ve medeniyetini bilen, özgüveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmek bir devletin geleceğinin teminatıdır.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, milli değerlerin taşıyıcısı olan ata sporlarını yaşatarak geçmişten geleceğe uzanan bir köprü misali bağ kuran Okçular Vakfı’na ve “Ya Hak” diyerek attıkları oklarıyla fetih ruhunu günümüze taşıyan tüm okçulara teşekkür etti.