Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk yayınına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yapmış olduğu açıklamaları x sosyal medya hesabından paylaştı

Uraloğlu, özel araçlar için kış lastiği zorunluluğu getirilmesi amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirterek, "68 bin 500 kilometre yol ağımız, 12 bin araç ekipmanımız ve 13 bin personelimiz var. Tuz ve çözelti teminlerini yaparak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Yağan karı havada tutmak mümkün değil, bu yüzden mahsur kalanları kurtarma operasyonları yapmamız gerekebiliyor. Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyordu, fakat bu yıl kararı erkene aldık. Kış lastiği takılmadığı için trafikte aksaklıklar yaşandı ve bu da araçların yolları kapatmasına neden oldu. Şimdi araçları belirli noktalarda depolamaya başladık. 15 Kasım'dan itibaren kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Belki bir süre sonra özel araçlar için de kış lastiği zorunluluğu getireceğiz. Hatalarımızı değerlendiriyor ve hangi noktaların eksik olduğunu tartışıyoruz." şeklinde konuştu.