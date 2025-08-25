Paylaşımın ardından otoyolda hız sınırını aştığı belirlenen Uraloğlu’na, “hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak” gerekçesiyle 9 bin 267 lira idari para cezası kesildi.

Bakan Uraloğlu, radar cezası aldığını da yine sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.