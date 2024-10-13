Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal 7 yayınında sosyal medyada yer alan şiddet ve istismar içerikli paylaşımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, toplumun sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığını belirterek, “Dünyada sosyal medya kullanım süresi ortalama 6,5 saat iken, ülkemizde bu süre 7 saati buluyor” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medyanın belirli kurallar çerçevesinde disipline edilmesi gerektiğinin altını çizerken, bu konuda çeşitli düzenlemelerin yapıldığını da duyurdu. Uraloğlu, “İnsanların tercihlerini sınırlandırmamız söz konusu değil” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Discord’u kapattık. Eğer bu tür olaylar olmadan önce kapatılmış olsaydı, ciddi bir tartışma gündeme gelebilirdi” ifadeleriyle dikkat çekti.