Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği e-spor turnuvası finallerinde, 10 bin TL olan birincilik ödülünü 20 bin TL’ye çıkarınca gençlerin coşkusu tavan yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte gösteri maçında valorant oynayan Bakan Varank, gençlerin heyecanına ortak oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlendiği etkinliklerde en büyük ilgiyi Liselerarası E-Spor Turnuvası gördü. Türkiye'nin en kapsamlı e-spor turnuvası özelliğine sahip etkinliğe 630 takımdan toplam 3 bin 150 sporcu katıldı.

Bursa e-Spor Merkezi’nde 8-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan elemelerin ardından finale kalan 8 takım ise Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda karşı karşıya geldi.

ÖDÜLLER İKİYE KATLANDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da salona gelerek gençlerin final heyecanına ortak oldu.

Karşılaşmalar başlamadan önce eline mikrofonu alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “19 Mayıs’ta, gençlerin bayramında böyle bir etkinliği düzenledikleri için ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Ancak başkanımız biraz cimri davranmış, şu ödülleri biraz arttıralım. 10 bin lira olan birincilik ödülünü 20 bin yapıyoruz hayırlı olsun. Buna göre 2 bin 500 TL olan dördüncülük ödülü 5 bin, 5 bin olan üçüncülük ödülü 10 bin, 7 bin 500 TL olan ikincilik ödülü 15 bin TL hayırlı uğurlu olsun. Başkanım, ödülleri biraz artırdık ama size dokunmaz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak benim de size bir hediyem var. Ben gençleri çok seviyorum. Onlara teknolojik hediyeler veriyorum. Buradaki bütün gençlerimize 10 GB internet hediye ediyorum. Gençler kullansınlar. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

BAYRAMI COŞKUYLA KUTLUYORUZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104’üncü yılında, kurtuluş meşalesinin yandığı ve Atatürk’ün gençlere armağanı olan bayramı coşkulu bir şekilde kutladıklarını söyledi. Bugüne özel bir haftaya yayılan çeşitli etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Şuan e-spor turnuvasındayız. Modern dans yarışmaları, sokak basketbolu turnuvası yapıldı. Akşam da rallimiz var. Ben bütün gençlerimizin bayramını yürekten kutluyorum” dedi.

Bu arada Başkan Aktaş, Bakan Varank ve AK Parti İl Başkanı Gürkan, kendi aralarında bir gösteri maçı yapıp, valorant oynadı.