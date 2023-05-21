Göreve geldiğinden beri hayata geçirdiği projelerle Mersinli üreticilerin en büyük destekçisi olan Başkan Vahap Seçer, ‘Güneş Topluyoruz Sizin İçin’ sloganıyla sürdürülen Güneş Enerjisi Desteği Paneli projesi ile bir çiftçi ailenin daha geleceğe daha aydınlık bakmasını sağladı.MERSİN (İGFA) - Başkan Seçer öncülüğünde, Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Gülnar’a kadar Mersin’in her noktasında toplumun tüm kesimleri için gece-gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi, Toroslar’ın yaylasındaki bir kıl çadırın içine daha ‘Mutluluk Enerjisi’ bıraktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ‘Güneş Topluyoruz Sizin İçin’ sloganıyla hayata geçirdiği ‘Güneş Paneli Desteği Projesi’ Yörüklerin çadırlarını aydınlatmaya devam ediyor. Mersin’in yüksek kesimlerinde küçükbaş hayvan ve arıcılıkla uğraşan konargöçer aileler için hayata geçirilen projeden faydalananlardan biri de İnsu Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde hayvancılıkla uğraşan Başpınar ailesi oldu.

Geçimlerini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Başpınar ailesi 10 yıldır aynı bölgede hayatlarını sürdürüyor. Yaşadıkları yüksek rakımlı bölgede elektrik olmadığı için güneş enerji paneline ihtiyaç duyan ailenin çadırı, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği güneş paneli ile aydınlanıyor, evin 3 küçük çocuğu da bu panel sayesinde çalışan televizyonda çizgi filmlerini izliyor.

Hem aydınlanıyor hem aydınlatıyorlar

Hem hayvanlarıyla hem eviyle hem de çocuklarıyla ilgilenen Nilay Başpınar, güneş paneli olmadan önce en çok da akşamları evin içinde ışık yanmadığında ve hayvanları kontrole giderken zorlanıyordu. Gece hayvanları kontrol etmeye giderken, çocukların çizgi film izleyebilmesi için de televizyona ihtiyaç duyduğunu belirten Nilay Başpınar, güneş paneli geldikten sonra her işini daha kolay ve daha rahat yapmaya başladığını ifade ediyor.

Hava karardıktan sonra ışıkları olmadığı için kendilerinin de çocukların da sıkıldığını ifade eden Nilay Başpınar, en çok da 3 küçük çocuğu adına seviniyor. Doğayla haşır neşir olan ancak televizyon da izlemek isteyen çocuklar, anneleri hayvanlarla ilgilenirken rahatlıkla televizyon izleyebiliyor. Aile panelden aldığı elektrik sayesinde hem çadırını aydınlatıyor hem televizyonunu çalıştırıyor hem de gece hayvanları kontrol ederken kullandıkları fenerleri şarj ediyor.

“Güneş panelinin bize çok büyük faydası var”

10 yıldır ailesi ve keçileriyle birlikte İnsu’da yaşayan ve “Sabit buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum” diyen Nilay Başpınar, Güneş Paneli Desteği’ni duyar duymaz Büyükşehir Belediyesi’ni arayıp başvurduğunu belirtti. Başpınar, “Çıktı şansıma. İki hafta falan oldu. Televizyonumuz çalışıyor, aydınlatmamız 7/24 çalışıyor. Telefonumuz sürekli şarj halinde. Gece hayvanları kontrol ederken kullandığımız elektrik fenerlerini şarj ediyoruz. Çok büyük faydası var” dedi.

“Panel olmadan önce halimiz rezillikti”

Güneş enerji paneli olmadan yaşadıkları zorlukları anlatan Başpınar, “Çok rezillikti. Traktörün aküsünden faydalanıyorduk, ona takıyorduk ama o da bitiyordu. Mesela akşam saat 8-9’dan sonra ışığımız yoktu ama panelin sayesinde ışıklandırmamız oldu. Ben mesela oğlağa gidiyorum. Evde duramadığım için çocuklara televizyonu açıyorum, onlar da çizgi filme bakıyorlar, sürekli evdeler. Panel sayesinde onlar da rezil değiller ben de” diye belirtti.

Başpınar, projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vahap Seçer’e teşekkürlerini ileterek, “Çiftçinin arkasında oldukları için her daim yanımızda oldukları için emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Onlardan başka kimse desteğimiz olmadığı için bir zorluk olduğunda onlara başvuruyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

Proje detayları…

Konar göçer ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve coğrafi şartlara uygun bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmeleri adına hayata geçirilen ve yüzde 50 hibeli olan proje kapsamındaki mobil sistem; 1 adet güneş paneli, 1 adet jel akü, 1 adet şarj regülatörü, 1 adet inverter, 1 adet pano, 9 metre kablo, 1 adet ayak sisteminden oluşmakta. Hazırlanan bu sistem yaz aylarında 1.2 kW enerji üretilerek 4 adet led ampulü 1 adet mini TV ünitesini çalıştırıyor ve telefonun şarj edilebilmesine olanak sağlıyor.