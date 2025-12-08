Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı parti binası ziyaretinde, Bilecik’te gençlere yönelik yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda gençlik politikalarının sahadaki yansımaları, yürütülen faaliyetler ve yeni dönem hedefleri ele alındı. Program kapsamında Bakan Yardımcısı Eminoğlu ile AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım arasında kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi. Görüşmenin, Bilecik’te gençlik hizmetlerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlara zemin hazırladığı belirtildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederiz" dedi.