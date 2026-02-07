Bayram, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Stadyum yanında Cumartesi günleri kurulan pazarın Pazartesi gününe alınması, Mahmudiye Mahallesi Sarı Cami arkasında Pazartesi günleri kurulan pazarın ise Cumartesi günü kurulmasına yönelik öneri, son günlerde İnegöl kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmaktadır.

Cumartesi pazarıyla aynı bölgede yer alan stadyum çevresinde, özellikle maç günlerinde yaşanan trafik ve yaya yoğunluğu uzun süredir bilinen bir sorundur. Ancak bu pazarın Pazartesi gününe alınması, bölgede bulunan hastane ve okul nedeniyle hafta içi oluşan hareketlilik ve devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları dikkate alındığında, pazartesi günü kurulacak bir pazarın ilerleyen süreçte daha karmaşık bir tablo yaratması muhtemeldir.

Diğer yandan Mesudiye Mahallesi’nde yapılması planlanan yeni stadyum için zemin etüt çalışmalarının başlamış olması, mevcut stadyumun orta vadede bu bölgeden taşınacağını göstermektedir. Bu durum, stadyum çevresine ilişkin alınacak kararların geçici düzenlemeler yerine uzun vadeli bir planlama anlayışıyla ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

Benzer bir durum Mahmudiye Mahallesi’nde Pazartesi günleri kurulan pazar alanı için de geçerlidir. Alanın kentsel dönüşüm bölgesi içerisinde yer alması, mevcut kullanımın uzun vadede sürdürülebilir olmadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla burada da yalnızca gün değişikliği üzerinden yapılan düzenlemeler, temel sorunu çözmemektedir.

Ayrıca konuyu ilgilendiren oda başkanlarımızın ve bölge muhtarlarımızın fikirlerinin alınması da mutlak surette elzemdir.

Belediye Meclis Üyemiz Nadim Sancar vesilesiyle meclis toplantısında daha önce dile getirdiğimiz üzere kentin ihtiyaç duyduğu yaklaşımın günü kurtaran adımlar değil, İnegöl’ün geleceğini gözeten kalıcı çözümler olduğunun altını çizmek istiyorum.

Bu çerçevede, her iki bölgeye de makul mesafede, ulaşımı kolay bir noktada planlanacak kapalı bir pazaryeri daha tutarlı bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: BÜLTEN