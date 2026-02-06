Amazon Prime servisi olan Luna, şubat ayında ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games ve zaman zaman Steam gibi platformlarda olduğu gibi oyunculara ücretsiz oyunlar veriliyor. Şubat ayında toplamda 10 oyun hediye edilecek.
Amazon Luna'daki oyunlara erişmek için Prime aboneliğinizin olması gerekiyor. Aynı zamanda platform, kendi bünyesi içinde bu oyunları sunarken, Epic Games ve GOG gibi diğer platformlara da yönlendirme yapıyor.
Amazon Luna'da yer alacak ücretsiz oyunlar ise şu şekilde olacak:
5 Şubat
- Tiny Tina's Wonderlands
- Dread Templar
12 Şubat
- Hexguardian
- Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition
19 Şubat
- Ambition: A Minuet in Power
- Captain Blood
- Meganoid
26 Şubat
- Rebel Galaxy Outlaw Total War: ATTILA Tavern Talk
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi