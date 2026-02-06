Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince kış lastiği uygulaması kapsamında bölgeye gelen araçlarda denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde sürücülerin kışlık lastik uygulamasına uyduğu tespit edilirken, denetimler sırasında herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince, trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan kış lastiği denetimlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA