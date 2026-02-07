Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde saat 22.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıraathaneden çıkan Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç.'nin yanına siyah renkli bir otomobil yanaştı. Araç içerisindeki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu iki şahıs da ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.