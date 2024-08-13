Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’yı Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı. Sakarya’nın kültür sanat yatırımlarıyla ilgili bilgiler alan Yazgı, “Sakarya benim için çok özel bir şehir. İnşallah Sakarya’da hep birlikte güzel işleri hayata geçiririz” dedi. Alemdar, “Bakanlıklarımızla sürekli temas halindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte şehrimizin kültür sanat alanındaki yatırımlarını bir an önce başlatmak, şehrimize kazandırmak istiyoruz” dedi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Sakarya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Alemdar ve bürokratları tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Yazgı, Alemdar’a çalışmalarında başarılar dileyerek, Sakarya’nın kendileri için özel bir yer olduğunu söyledi. Ziyarette TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Ali İnci’nin yanı sıra Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Abdulsamet Taş, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir bürokratları da yer aldı.

Kültür sanat yatırımları

Nazik ziyaretleri dolayısıyla Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Alemdar, şehrin gelişimine ve geleceğine katkı sağlayacak her çalışma için özenle çalıştıklarını kaydetti. Alemdar, “Şehrimizin öncelikleri konusunda hassas davranıyoruz. Bu konuda sizlerle birlikte hareket ederek çalışmalarımızı sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Bakanlıklarımızla sürekli temas halindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte şehrimiz kültür sanat yatırımlarını, Kültür Merkezi ve Tarihi Uzunçarşı’yla ilgili projelerimizi bir an önce başlatmak istiyoruz. Şehrimize gösterdiğiniz yakın ilgi ve destek için teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarya benim için çok özel bir şehir

Başkan Yusuf Alemdar’a görevinde başarılar dileyen Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Sakarya’nın kendisi için özel bir yer olduğunu ifade etti. Yazgı, “Yusuf Başkanımla abi kardeş gibiyiz. Çok eskiye dayanan bir muhabbetimiz var. Sakarya’da zaten benim için çok özel bir şehir. Herkes beni Sakaryalı olarak bilir. Sakarya’da belediyecilikte gerçekten güzel işlere imza atılıyor. Özellikle yatay mimari ödün verilmeden devam ediyor. Belediyelerimizle bakanlıklarımızın diyalog kanalları sürekli açık. Bizler birlikte istişareler ederek vatandaşlarımızı en iyi hizmetlerle buluşturabiliriz. İnşallah Sakarya’da hep birlikte güzel işleri hayata geçiririz” diye konuştu. Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde ilçe belediye başkanları da taleplerini bizzat iletme fırsatı buldu.