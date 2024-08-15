İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan 16 eylemin talimatını veren ve bu eylemlere katılan sözde 'Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlus'u Seyran Çomak'ın, Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen 'Gürz-7' operasyonunda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Seyran Çomak'ın kırmızı kategoride arandığını ve Doğubayazıt kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katıldığı operasyon sonucunda etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Seyran Çomak'ın, 28 güvenlik görevlisi ve 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi ile sonuçlanan 16 eylemin talimatını verdiği ve bu eylemlere bizzat katıldığı ifade edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, jandarma ve güvenlik korucularına teşekkür ederken, başarılarının devamını diledi ve milletin dualarının bu kahramanlarla olduğunu vurguladı. Açıklamasında, terörle mücadelede kararlılığın süreceğini ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmaksızın devam edileceğini ifade etti.