Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yaklaşan yeni sezon öncesinde top başı yaptı. Teknik heyet ve basketbolcular, bu yıl mücadele edecekleri Türkiye Basketbol Ligi için antrenmanlarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA)- Geçtiğimiz sezonlarda iki şampiyonluk birden alarak, Türkiye Basketbol Ligi’ne (TBL) yükselme başarısı gösteren ve TBL’de mücadele ettiği ilk yılda süper lig için play-off oynayan Çayırova Belediyesi’nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Başantrenör Engin Gençoğlu’nun liderliğinde çalışmalara başlayan Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, yeni sezon öncesinde hazırlıklara son sürat devam ediyor. Yabancı oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte tam kadro antrenmanlara başlayan Çayırova Belediyesi, sezon öncesinde sıkı çalışarak zorlu maratonda ipi göğüslemeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezondan Diante Watkins, Oğuz Savaş ve altyapıdan a takıma yükselen Ahmetcan Yücel’le yola devam eden Çayırova Belediyesi, yetenekli ve genç isimlerle de kadrosunu güçlendirmişti.

ANTRENMAN PERFORMANSLARI SEVİNDİRDİ

Geçtiğimiz sezon Ayos Antalyaspor’la TB2L şampiyonluğu yaşayan tecrübeli koç Engin Gençoğlu’na takımı emanet eden Çayırova Belediyesi’nde, yeni sezon hazırlıkları doludizgin geçiyor. Basketbolcuların antrenman performansı ve hırsı teknik heyeti sevindirirken, sadece Çayırova’ya değil bölgeye de basketbolu sevdiren Çayırova Belediyesi’nin TBL sezonu başladığında yine dolu tribünler önünde maçlarını oynaması bekleniyor. Bununla beraber TBL’de yeni sezon fikstürü 20 Ağustos Salı günü çekilecek ve Çayırova Belediyesi’nin sezon yolculuğu da belirlenmiş olacak.