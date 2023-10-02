İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında İstanbul ve Kırklareli illerinde düzenlenen operasyonlarda HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları da dahil olmak üzere 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) faaliyetlerini açığa çıkarmak ve engellemek amacıyla önemli bir adım atıldı. Örgüt mensuplarına yardım toplayan ve örgüt üyelerini saklamak için güvenli evler oluşturan şahıslar tespit edildi ve İstanbul'un 11 ilçesinde ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda, HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları da dahil olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı, milletin duaları ve destekleriyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için azimle çalışacaklarını ifade etti.