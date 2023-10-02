Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 7. Yöreler Renkler Festivali ‘Komşu Ülkeler Gecesi’yle sona erdi. Antalya’da yerleşik yabancıların kurduğu 7 derneğin katıldığı gecede Cenk Bosnalı sahne aldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin memleket özlemi çekenleri, doğduğu ve doyduğu yeri unutmayanları buluşturduğu Yöreler Renkler Festivali,Komşu Ülkeler Gecesi’yle sona erdi.

Bu yıl 72 hemşeri, kültür ve dayanışma derneğinin katılımıyla Türkiye’nin tüm renklerin buluştuğu festivalde, şehirlerin yemekleri, el sanatları ve doğal güzelliklerini tanıtıldı.

Festivalin son gecesine, Antalya’da yaşayan Azeri, Kazak, Kırgız, Tacik, Rus, Ukraynalı ve İranlıların kurduğu dernekler katıldı. Dernekler dansları, müzikleriMuratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nı dolduranlara keyifli dakikalar yaşattı. Gecede Antalya’da yaşayan yabancılar da bir araya gelerek ülke özlemlerini giderdi. Gece, Balkan müziğinin sevilen ismi Cenk Bosnalı konseriyle sona erdi.

Katılımcı derneklere plaketlerini takdim eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Festivalimizdolu dolu, on binlerce insanımızın katılımıyla gerçekleşti. Çok renkli oldu. Şuna inanıyorum ki bu festival 19’uncusu, 29’uncusu, 39’uncusu yapılacak olan bir ortak yaşam festivali” diye konuştu.

Başkan Uysal, “Her birimiz ayrı bir renk, ayrı bir desen, ayrı bir müzik tınısı, mutfakta ayrı bir yiyecek, ayrı kıyafet, ayrı gülüş, ayrı bir dans. Ama hepimiz Muratpaşa’da birbirimizi olduğu gibi kabul eden,seven, sayan bütün dünyaya ve Türkiye’ye örnek olabilecek komşuluk ve kent kimliği teşekkül ettiriyoruz. Ne mutlu bize. Ne mutlu size. Ne mutlu bütün insanlarımıza” dedi.