İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayram tatilinin 7 gününde trafik kazalarında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7331 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Yerlikaya paylaşmında şunları kaydetti:

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

Bayram tatilinin 7. günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde;

  • 664 trafik kazası meydana geldi.
  • 349 bin 174 araç denetlendi.
  • 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi,
  • 27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam;

  • 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi.
  • 55 vatandaşımız hayatını kaybetti.
  • 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı.

Muhabir: Fahrettin Eniş