İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayram tatilinin 7 gününde trafik kazalarında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7331 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Yerlikaya paylaşmında şunları kaydetti:

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

Bayram tatilinin 7. günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde;

664 trafik kazası meydana geldi.

349 bin 174 araç denetlendi.

24 bin 583 araca hız ve radar işlemi,

27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam;