İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayram tatilinin 7 gününde trafik kazalarında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7331 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Yerlikaya paylaşmında şunları kaydetti:
Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.
Bayram tatilinin 7. günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde;
- 664 trafik kazası meydana geldi.
- 349 bin 174 araç denetlendi.
- 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi,
- 27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı.
Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam;
- 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi.
- 55 vatandaşımız hayatını kaybetti.
- 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı.
Muhabir: Fahrettin Eniş