İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kaçak ve sahte alkol üretimine karşı yapılan operasyonu sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle paylaştı;

“Kaçak/Sahte Alkol üretimi için kullanılan Etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen “Çengel-6 “operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi. Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı içim alkol kaçaklarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum’da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Operasyon sonucu ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak/ Sahte alkol üretiminin önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza Taş Değdirmesin.

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız.”