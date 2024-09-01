Açıklamada, denetimler sırasında çeşitli trafik ihlallerine karşı yapılan işlemler detaylandırıldı:

229 sürücü, mevzuatta izin verilmeyen ışıklı veya sesli uyarı işareti (çakar) bulunan cihazları araçlarına takarak kullandıkları için cezalandırıldı.

Hız ihlali yapan 123 bin 603 sürücüye işlem yapıldı.

Periyodik muayenesi yapılmamış 23 bin 594 araç tespit edildi.

Emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 396 sürücüye ceza kesildi.

Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 117 kişi tespit edildi.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan 8 bin 944 araç sahibine işlem yapıldı.

Bu kapsamda toplamda 445 bin 375 araç ve sürücüye çeşitli işlemler uygulandı.

Bakan Yerlikaya, ayrıca alkollü araç kullanımıyla mücadelenin 7/24 esasına göre sürdürüldüğünü ve alkollü sürücülerin tespitinde teknik cihazların etkin olarak kullanıldığını vurguladı.

Trafik güvenliği için vatandaşların trafik kurallarına uymaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve araçlarda emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri çağrısında bulunarak, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” dedi.