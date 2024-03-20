İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Bursa'nın da listede olduğu 15 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-12” operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını şu şekilde anlattı:

15 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-12” operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz! Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen “BOZDOĞAN-12” operasyonlarında şüphelilerin; Bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri,

Örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları,

Kırsal alanda görüntülerinin tespit edildiği,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,

Nevruz Etkinliklerinde güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladıkları,

Nevruz mitingi sonrası dağılımlar esnasında terör örgütü lehine slogan attıkları ve

21 Mart tarihinde ve öncesinde eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; Ruhsatsız tabancalara ve

Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!