İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Bursa'nın da listede olduğu 15 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-12” operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını şu şekilde anlattı:
15 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-12” operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen “BOZDOĞAN-12” operasyonlarında şüphelilerin;
- Bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri,
- Örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları,
- Kırsal alanda görüntülerinin tespit edildiği,
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,
- Nevruz Etkinliklerinde güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladıkları,
- Nevruz mitingi sonrası dağılımlar esnasında terör örgütü lehine slogan attıkları ve
- 21 Mart tarihinde ve öncesinde eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu;
- Ruhsatsız tabancalara ve
- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!