Yerlikaya, 2026 yılında yapılacak genel atama döneminde emniyet personeline zorunlu ikinci şark görevi tebligatı yapılmayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıklamada bulunan Yerlikaya, polislerin özlük haklarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi, yani bakanlığımızın 3 kolluğunda aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz."