D-100 Karayolu Küçükçekmece Bahçelievler istikametinde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarparak durabildi. Motosikletten savrulan 2 kişiden 1’i olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza D-100 Karayolu Küçükçekmece Bahçelievler istikametinde saat 11.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 MR 6693 plakalı motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Motosiklet 50 metre sürüklenirken üzerinde bulunan 2 kişi yola savruldu. Motosikletin arkasında oturan Asmar Moharram Zadeh isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken erkek şahıs ise ağır yaralandı. Yoldan geçen sağlık ekipleri kadına kalp masajı yapsa da kurtarılamadı. Ardından şahıslar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik bir süreliğine polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Motosikletin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kadın şahsa kalp masajı yapan Erman Ortaç Erkan "Kazaya denk geldim. Bir erkek bir bayandı. Bayan yerde yatıyordu, hayatını kaybetmişti. Erkek arkadaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yerdeki kadın hayatını kaybetmiş olduğu halde 112 gelene kadar kalp masajı uyguladık. Kazanın nasıl olduğunu görmedik ama hayata tutunması için mücadele ettik. Erkek şahsın durumun ağır olduğu söyleniyor" dedi.