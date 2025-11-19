İddiaya göre, kendisine bungalov ev yapmak için çalışma başlatan 46 yaşındaki Ziya B., inşaatta kullanılan kalasların kayması sonucu altında kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yaralıya hızla müdahale ederek sıkıştığı yerden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ziya B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı yapılan tetkikler sonucunda omuriliğinde kırık olması nedeniyle ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç