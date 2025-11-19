New York’ta düzenlenen Sotheby’s müzayedesi bu kez oldukça sıra dışı bir esere ev sahipliği yaptı.

İtalyan kavramsal sanatçı Maurizio Cattelan’ın tamamen altından ürettiği ve işlevsel olarak çalışan “America” adlı klozet, açık artırmada sanatseverlerin karşısına çıktı.

Daha önce İspanya’daki Guggenheim Müzesi’nde sergilenen ve 100 binden fazla ziyaretçi tarafından bizzat kullanılan eser, Cattelan’ın servet, statü ve toplumsal eşitsizlik üzerine kurduğu ironik eleştiriler nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.

'America' açık artırmada yalnızca tek bir teklif aldı ve 12 milyon dolara satıldı.

Sotheby’s, tuvaletin salt altın değerinin bile yaklaşık 10 milyon dolar olduğunu belirtiyor.