26 Eylül-3 Ekim 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 2 milyon 823 bin 859 araç denetlendi. Bu süreçte, mevzuatta izin verilmeyen cihazları kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlali nedeniyle 139 bin 98, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 470, emniyet kemeri kullanmayan 34 bin 267, sürücü belgesiz araç kullanan 2 bin 836 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 10 bin 925 sürücüye de ceza kesildi.

Toplamda, 535 bin 705 araca/sürücüye işlem yapıldığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, yaya kazalarının en aza indirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uymalarının önemine dikkat çekti.

"Yolculuklar, sizi sevdiklerinize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil." ifadelerini kullanan Yerlikaya, aşırı hızdan kaçınılması ve emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.