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Olay, Yeni Mahalle’de bir evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki genç bisikletinin aynasını hızlı yapıştırıcı kullanarak yapıştırmak istedi. Yapıştırıcıyı sıktığı sırada bir anda yüzüne sıçrayan madde nedeniyle gencin göz kapakları kapandı. Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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