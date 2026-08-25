Arsalar için 24 ay vade imkânı sağlanırken, peşin ödeme yapmak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Satışlara ilişkin müzayedeler, 2-3-4 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

24 İLDE ARSA SATIŞI

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılacak arsaların bulunduğu iller şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak, Van ve Yalova.

Müzayedelere katılmak isteyenler başvurularını hem yüz yüze hem de internet üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

TEMİNAT BEDELLERİ BELLİ OLDU

Satışa çıkarılacak taşınmazlar için yatırılması gereken teminat bedelleri, arsaların muhammen bedellerine göre değişiyor. En düşük teminat 20 bin TL, en yüksek teminat ise 20 milyon TL olarak belirlendi.

Muhammen bedel ve teminat tutarları şöyle:

400 bin TL’ye kadar olan taşınmazlar için 20 bin TL

400 bin 1 TL-2 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 100 bin TL

2 milyon 1 TL-4 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 250 bin TL

4 milyon 1 TL-8 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 500 bin TL

8 milyon 1 TL-16 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 1 milyon TL

16 milyon 1 TL-32 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 2 milyon 500 bin TL

32 milyon 1 TL-100 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 5 milyon TL

100 milyon 1 TL-250 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 10 milyon TL

250 milyon 1 TL ve üzerindeki taşınmazlar için 20 milyon TL

MÜZAYEDE TARİHLERİ

660 arsanın satışına ilişkin müzayede programı da açıklandı.

2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da: Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova’daki arsalar satışa sunulacak.

3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.30’da: Adana, Aydın, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak ve Van’daki arsaların müzayedesi gerçekleştirilecek.

4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30’da: Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri’deki arsalar için müzayede düzenlenecek.

Arsa almak isteyen vatandaşlar için satışın en dikkat çekici avantajları ise 24 ay vade ve peşin ödemede yüzde 20 indirim olarak öne çıkıyor.