KESİNTİ YAPILACAK BÖLGE VE SAAT DETAYLARI

Mahmudiye Mahallesi: 01:00 – 03:00 saatleri arasında (OG Fiziki İrtibat çalışması).

Etkilenen yerler: İpekyolu, Nihat Korkmaz, Tandoğan, 24. Mobilya, 25. Mobilya ve 26. Mobilya sokaklar.

Şipali Mahallesi: 09:00 – 10:00 saatleri arasında.

Etkilenen yerler: Şipali Camii, İnegöl Caddesi ve bağlı sokaklar (2100 - 2113 arası).

Kulaca Mahallesi (Kısa Süreli): 09:00 – 10:00 saatleri arasında genel kesinti.

Hasanpaşa Mahallesi: 09:00 – 10:00 saatleri arasında.

Etkilenen yerler: Kurşunlu, Hasanpaşa Köprü ve bağlı sokaklar (2350 - 2370 arası).

Bilalköy Mahallesi: 09:00 – 10:00 saatleri arasında.

Etkilenen yerler: Bilalköy Camii, Bilalköy-Ankara Karayolu ve bağlı sokaklar (2300 - 2312 arası).

Yiğitköy Mahallesi: 09:00 – 10:00 saatleri arasında mahalle geneli.

Sungurpaşa Mahallesi: 09:30 – 12:30 saatleri arasında (OG Tesis Çalışması).

Kulaca Mahallesi (Uzun Süreli): 09:00 – 17:00 saatleri arasında (OG Fiziki İrtibat çalışması).

Etkilenen yerler: Yiğitköy, Ankara Caddesi, Bilalköy, Ankara Karayolu ve bağlı sokaklar (2150 - 2162 arası).

UEDAŞ yetkilileri, vatandaşların elektrikli cihazlar konusunda tedbirli olmalarını ve çalışmaların belirtilen saatlerden önce tamamlanması halinde elektriğin daha erken verilebileceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi