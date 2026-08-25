KESİNTİ YAPILACAK BÖLGE VE SAAT DETAYLARI
Mahmudiye Mahallesi: 01:00 – 03:00 saatleri arasında (OG Fiziki İrtibat çalışması).
Etkilenen yerler: İpekyolu, Nihat Korkmaz, Tandoğan, 24. Mobilya, 25. Mobilya ve 26. Mobilya sokaklar.
Şipali Mahallesi: 09:00 – 10:00 saatleri arasında.
Etkilenen yerler: Şipali Camii, İnegöl Caddesi ve bağlı sokaklar (2100 - 2113 arası).
Kulaca Mahallesi (Kısa Süreli): 09:00 – 10:00 saatleri arasında genel kesinti.
Hasanpaşa Mahallesi: 09:00 – 10:00 saatleri arasında.
Etkilenen yerler: Kurşunlu, Hasanpaşa Köprü ve bağlı sokaklar (2350 - 2370 arası).
Bilalköy Mahallesi: 09:00 – 10:00 saatleri arasında.
Etkilenen yerler: Bilalköy Camii, Bilalköy-Ankara Karayolu ve bağlı sokaklar (2300 - 2312 arası).
Yiğitköy Mahallesi: 09:00 – 10:00 saatleri arasında mahalle geneli.
Sungurpaşa Mahallesi: 09:30 – 12:30 saatleri arasında (OG Tesis Çalışması).
Kulaca Mahallesi (Uzun Süreli): 09:00 – 17:00 saatleri arasında (OG Fiziki İrtibat çalışması).
Etkilenen yerler: Yiğitköy, Ankara Caddesi, Bilalköy, Ankara Karayolu ve bağlı sokaklar (2150 - 2162 arası).
UEDAŞ yetkilileri, vatandaşların elektrikli cihazlar konusunda tedbirli olmalarını ve çalışmaların belirtilen saatlerden önce tamamlanması halinde elektriğin daha erken verilebileceğini bildirdi.