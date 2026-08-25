Balıkesir Üniversitesi, Teknofest Mavi Vatan organizasyonunda gönüllü olarak görev alarak Balıkesir’i başarıyla temsil etti. Topluluk Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın ve Topluluk Başkanı Sena Öğüt koordinasyonunda fuar alanında görev alan BAÜN Teknofest Topluluğu öğrencileri, organizasyonun işleyişine aktif katkı sağladı.
Denizcilik ve savunma teknolojileri alanındaki yerli ve milli projeleri yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, üstlendikleri görevlerle organizasyona katkı sağlarken önemli deneyimler kazandı.
Kaynak: İHA